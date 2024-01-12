Военкор заявил о «некоем переломе» в СВО Сладков: в ситуации в зоне СВО произошел некий перелом

В ситуации в зоне специальной военной операции на Украине произошел некий перелом, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. К таким выводам он пришел на фоне сообщений о выстраивании Киевом системы оборонительных укреплений на всех семи острых участках фронта — от Херсонщины до Белоруссии.

Некий перелом в ситуации произошел. Киев демонстративно переходит к обороне, выстраивая линию укреплений. <...> Мы свою линию (120 км длина, 60 км глубина, 4 ряда) строили семь месяцев. Успеет ли Украина выстроить свою линию на 1200 км — интересный вопрос, — пишет журналист.

Он подчеркивает, что линия обороны действует, если она завершена. Однако, если в ней остались бреши, то большой роли она не сыграет.

Ранее замглавы Росгвардии ДНР полковник Александр Ходаковский заявил, что с российской линии обороны в зоне СВО начали исчезать «зубы дракона». Это противотанковые надломы, которые представляют собой квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. Он предостерег от поспешных выводов. По его словам, у противника еще могли остаться силы для «сюрпризов».

Между тем, военный эксперт Юрий Кнутов считает, что основными задачами ВС России в зоне СВО до весны будут ликвидация «донбасского кольца» и взятие Часова Яра. По его словам, в районе этого города находится крупная украинская группировка, насчитывающая до 80 000 военных. Украинское командование формировало ее на протяжении десяти лет, отметил он.