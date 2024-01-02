Военный эксперт назвал главные задачи ВС России до весны в зоне СВО Эксперт Кнутов: до весны главной целью ВС РФ будет ликвидация «донбасского кольца»

Фото: МО РФ

Основными задачами ВС России в зоне СВО до весны будут ликвидация «донбасского кольца» и взятие Часова Яра, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, в районе этого города находится крупная украинская группировка, насчитывающая до 80 000 военных. Украинское командование формировало ее на протяжении десяти лет, отметил он.

Основное направление действий наших войск — это Часов Яр. Там, конечно, собрана огромнейшая украинская группировка. Есть цифры, что в этом районе находятся от 40 000 до 80 000 украинских военнослужащих, но нас это не пугает. В силу того, что мы уже приобрели определенный опыт борьбы с такими группировками, основное внимание, наверное, до весны, может быть, и больше даже придется сосредоточить на разборе «донбасского кольца», — сказал собеседник.

Кнутов отметил, что в это кольцо входят Артемовск, который уже находится под контролем ВС РФ, и Северск с Часовым Яром. Эксперт выразил мнение, что после взятия этих населенных пунктов у российской армии появятся человеческие, технические и военные ресурсы, необходимые для того, чтобы сместить «акцент продвижения для освобождения черноморского побережья».

Ранее Кнутов сообщил, что Украина создала линию обороны по правому берегу Днепра, а Одесса защищена минными полями с пляжной стороны моря и дополнительными укреплениями. По его мнению, военная операция на данном участке может быть непростой и продолжительной.