«Не рано уверовали?»: в ДНР обратили внимание на исчезающие «зубы дракона» Ходаковский предупредил, что у ВСУ еще могли остаться силы для «сюрпризов»

Фото: МО Украины

У противника в зоне спецоперации еще могли остаться силы для «сюрпризов», высказал мнение в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии ДНР полковник Александр Ходаковский. По его словам, с линии обороны в зоне СВО начали исчезать «зубы дракона» — противотанковые надломы, которые представляют собой квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. В связи с этим он предостерег от поспешных выводов.

Обратил внимание на то, что с дорог исчезли длинномеры с «зубами дракона». Когда противник наступал, на трассах среди прочих тяжеловозов регулярно встречались платформы с бетонными пирамидками, наваленными «с горкой», а сейчас их нет... Не рано уверовали в то, что противник на лопатках и на сюрпризы не способен? — написал он.

При этом Ходаковский высказал мнение, что переброска противником сил на оборону говорит о том, что в его сознании произошел перелом.

Но не этого ли добивается наш противник? Кто сказал, что он выдохся окончательно? Я бы поостерегся делать такие выводы, — заключил Ходаковский.

Ходаковский ранее заявил, что большую часть населения Украины вели на поводу в конкретно заданном направлении. Поводырем, по его словам, выступил крупный бизнес, который устремил свои «политические взоры» туда, где у него концентрировались бизнес-интересы.