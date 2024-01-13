России предложили поразить Запад «Ураном-6» Сладков: Россия должна нанести по Западу удар на рынке вооружений

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Военнослужащий отдельного инженерно-саперного полка во время управления «роботом-сапером» («Уран-6»)

Военкор Александр Сладков написал в своем Telegram-канале, что Россия вполне способна составить конкуренцию США на мировом рынке вооружений и военной техники. Журналист привел в качестве примера машину разминирования «Уран-6», опубликовав видео с испытаний.

Нам надо использовать свое положение. Мы должны нанести Западу еще один сильный удар — на рынке вооружений. Это кадры, снятые на учениях в 2020 году. Установка дистанционного разминирования «Уран-6». Мы можем все, надо только захотеть, — написал Сладков.

Сладков убежден, что новая российская техника ждет испытаний в «самых жестких боевых условиях». По его словам, Россия выпускала беспилотники и роботы еще до СВО. И очень мало стран, которые имеют возможность испытывать подобные образцы, считает он.

О том, что роботы «Уран-6», а также «Уран-9» и «Уран-14» приняты на вооружение российской армии, сообщали еще в апреле 2021 года. Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял о планах наращивать объем робототехнических комплексов военного назначения.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов предположил, что седьмое поколение российских беспилотных истребителей сможет реализовать боевой потенциал на больших высотах и развивать гиперскорость. По его мнению, пилотируемые самолеты шестого поколения не смогут летать на такой скорости.