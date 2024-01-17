«Бесполезная подачка»: Герой России о математике поставок оружия НАТО Киеву Герой России Липовой: до Украины доходит только 25% исправного западного оружия

Фото: defense.gov

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что только 25% оружия, поставляемого Украине странами НАТО, пригодно для применения на поле боя. Он не исключил, что ВСУ получают 60% обещанного объема военной продукции. Таким образом Липовой прокомментировал планы президента Франции Эммануэля Макрона передать ВСУ 40 крылатых ракет SCALP и «сотни бомб».

Ситуацию на ЛБС заявленный пакет помощи не изменит, это бесполезная подачка, сотая часть поставленного на Украину за два года, ничего не помогло. 50% теряется по дороге, 50% из оставшегося приходит в непригодном состоянии, списанное, ржавое. Только 25% можно использовать на поле боя. ВСУ превратились в свалку для утилизацию старого оружия, — считает Липовой.

По его словам, Макрон, говоря о новых поставках оружия Украине, сделал политическое заявление. Герой России напомнил, что Еврокомиссия начала расследование: какая страна — участница НАТО и сколько передала Украине оружия от заявленного в начале 2023 года объема.

По предварительным данным, ВСУ фактически получили только 60% от обещанного. Что касается сотен бомб — они могут быть любые, скорее всего, авиационные, или Макрон так назвал артиллерийские снаряды, — подытожил Липовой.

Ранее Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». По словам главы Франции, поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Также он пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

Макрон рассказал, что Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, работа над документом будет завершена в ближайшие недели.