Силы ПВО отразили удар ВСУ по гражданским объектам в Геническе Сальдо: силы ПВО сбили нацеленные на школу и междучреждение ракеты Storm Shadow

Фото: МО РФ

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО России отразили ракетный удар ВСУ по Геническому муниципальному округу. По его словам, были сбиты две ракеты производства США, нацеленные на гражданские объекты. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Противовоздушная оборона отразила попытку вооруженных формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты Storm Shadow американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе населенного пункта Поповка на подлете. Пострадавших и разрушений нет, — написал Сальдо.

Утром 17 января Минобороны России сообщило об очередной попытке украинской армии атаковать Белгородскую область. Силами ПВО были сбиты четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства и перехвачены два беспилотника.

Кроме того, минувшей ночью российские военные сбили над регионом четыре дрона ВСУ и семь ракет. По данным Минобороны, украинская сторона осуществляла их запуск с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха».