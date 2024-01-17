Средства ПВО сбили четырех «Вампиров» над Белгородской областью МО РФ: в Белгородской области сбиты четыре снаряда РСЗО Vampire

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства, выпущенных ВСУ по Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Кроме того, были перехвачены два беспилотника самолетного типа.

Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании в регионе систем ПВО. По его словам, было сбито несколько целей. Губернатор отметил, что жители не пострадали, в нескольких домах Белгородского района было повреждено остекление.

До этого Минобороны РФ информировало, что в ночь на 17 января дежурные средства ПВО в небе над Белгородской областью сбили семь ракет и четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, украинская сторона осуществляла запуск с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха».