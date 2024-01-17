Военэксперт назвал главный недостаток танков Leopard-2 Военэксперт Живов: броня танков Leopard-2 уязвима для ударов беспилотников

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Танк Leopard

Танки Leopard-2, будучи довольно подвижными и оснащенными хорошей электроникой, тем не менее достаточно уязвимы для ударов БПЛА из-за слабой брони, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, политолог Алексей Живов. По его словам, танк хорошо защищен лишь в лобовой проекции.

Как рассказал эксперт, Leopard высокотехнологичен, эти машины комфортны для экипажа, у них хорошие стволы, прицелы, высокая подвижность, мощные двигатели и высокая задняя скорость. Но в вопросе брони, по словам Живова, у этих танков никогда не было больших результатов.

Leopard в принципе довольно уязвимая боевая машина, бронирование и у первого, и у второго слабое. <...> Наш «Ланцет» наверняка может поразить Leopard и в борт, и в крышу, и в заднюю проекцию. Не удастся, наверное, только в лобовую, — предположил специалист.

Он добавил, что боевые БПЛА способны подлететь к боевой машине с любой стороны. Кроме того, работу оператора облегчают средства автоматического захвата цели на «Ланцетах».

Ранее командир танкового подразделения ВС РФ на Запорожском направлении рассказал о проблемах немецких танков Leopard, которые находятся в распоряжении ВСУ. По словам офицера, боевые машины плохо подходят для сложного климата и тонут в грязи.