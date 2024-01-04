«Тонут в грязи»: в зоне СВО рассказали о проблемах танков Leopard ВСУ Российский танкист рассказал о тонущих в грязи танках Leopard ВСУ

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Немецкие танки Leopard, переданные ВСУ, плохо подходят для сложного климата и тонут в грязи, рассказал командир танкового подразделения ВС РФ на Запорожском направлении, сообщает РИА Новости. Офицер добавил, что новые российские танки Т-80БВМ не боится таких условий, «все ямы перелетает».

Леопарды тонут в грязи, они постоянно, постоянно тонут, мы это наблюдаем с коптеров, как их достают. Наша машина имеет газотурбинный двигатель, она не боится ни грязи, ни слякоти, все ямы она перелетает, — заявил он.

В конце ноября Минобороны РФ сообщило, что первый танк Leopard 1A5 был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) во время боя на Купянском направлении. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.