Военный эксперт оценил число потерянных ВСУ танков Leopard Эксперт Дандыкин: ВС РФ уничтожили уже 20% всех танков Leopard на Украине

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

Российская армия уничтожила примерно пятую часть поставленных на Украину танков Leopard, заявил NEWS.ru военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, провал немецкой техники на поле боя может использовать в свою пользу Вашингтон.

По некоторым данным, 20% поставленных на Украину танков Leopard уже уничтожено. И под Купянском, и на Запорожье, и под Авдеевкой. И там «Леопарды» горят. А ведь это основной танк в Европе. И после такого фиаско я думаю, что американцы начнут продавать свои танки в Европу вместо немцев. Дружба – дружбой, а табачок – врозь, — считает эксперт.

Дандыкин также подчеркнул, что бундесвер сейчас – это уже не тот бундесвер, который был в 70-80-е годы прошлого века. Они расслабились, пока праздновали победу над СССР в «холодной войне» и теперь пожинают плоды этого, добавил он.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи Германия передала властям Украины еще 25 танков Leopard 1A5. Это произошло в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией. Также среди новых поставок Киеву 12 бронетранспортеров, надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и 3D-принтер. Кроме того, бундесвер выделил 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.

До этого военный обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что российские войска уничтожили почти пятую часть переданных Киеву танков Leopard 2. По его словам, западную технику ВС России громят в том числе из ракетного комплекса «Корнет». Кроме того, солдаты РФ уничтожили шведский танк Strv 122, который является одним из наиболее защищенных в мире.

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