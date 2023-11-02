Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard Правительство ФРГ: в новый пакет военной помощи Киеву вошли 25 танков Leopard

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Германия передала властям Украины еще 25 танков Leopard 1A5, следует из обновленного списка военной помощи на сайте правительства ФРГ. Отмечается, что это произошло в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией.

Также среди новых поставок Киеву 12 бронетранспортеров, надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством, а также 3D-принтер. Кроме того, бундестаг выделил 30 тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.

Ранее Министерство обороны России показало видео, как российские военнослужащие успешно поразили немецкий танк Leopard, переданный Вооруженным силам Украины западными партнерами. На кадрах видно, как к танку подлетает дрон-камикадзе. Он относится к классу FPV-беспилотников и управляется операторами с видом от первого лица.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные уничтожили четыре танка ВСУ Leopard между Работиным и Вербовым на Ореховском направлении. По его словам, на этом участке фронта было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек».