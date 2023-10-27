Российские военные уничтожили танки ВСУ Leopard на Ореховском направлении Рогов: ВС России уничтожили четыре танка ВСУ Leopard между Работиным и Вербовым

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Российские военные уничтожили четыре танка ВСУ Leopard между Работиным и Вербовым на Ореховском направлении, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, на этом участке фронта было задействовано около 10 единиц техники украинской армии, по ним нанесли удар дронами и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В Министерстве обороны РФ пока не комментировали эти сведения.

В атаке между Работиным и Вербовым было около 10 единиц тяжелой техники ВСУ. Это танки и БМП. Как минимум шесть единиц из них были Leopard. <...> Как минимум четыре танка Leopard уничтожены на этом участке, — сказал Рогов.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что российские военные уничтожили до 10 единиц техники ВСУ на Запорожском направлении. По данным канала, украинская армия предприняла попытку атаки на этом участке фронта, однако она была отброшена ВС РФ. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого Рогов заявил, что Вооруженные силы России заняли крупный опорный пункт украинских сил в районе Новодаровки Запорожской области. Также, по его словам, российская армия продвинулась на одном из участков на Времевском направлении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.