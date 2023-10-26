Российские силы взяли крупный опорный пункт ВСУ в Запорожье Рогов: российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ в Запорожье

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Вооруженные силы России заняли крупный опорный пункт украинских сил в районе Новодаровки Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также, по его словам, которые приводит ТАСС, российская армия продвинулась на одном из участков на Времевском направлении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На Времевском направлении успехи. В районе Приютного и Новодаровки продвинулись еще на полторы сотни метров. Наши взяли крупный вражеский «опорник» в районе Новодаровки, — рассказал он.

Рогов уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснены в овраг. Это дало дополнительное преимущество российским силам. Также он отметил, что на Времевском направлении инициатива переходит к ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российская армия заняла опорный пункт ВСУ с американским оружием «Браунинг», а также боеприпасами к нему. После штурма укрепрайона в лесополосе украинская армия отступила.

Перед этим в Минобороны России сообщили об успешном отражении пяти атак противника в районе Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления. В результате этих боестолкновений украинские силы потеряли свыше 500 военных. Также уничтожены 122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.