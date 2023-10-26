Стало известно о взятии ВС РФ опорного пункта ВСУ с американским оружием Командир Сатурн: бойцы РФ захватили опорный пункт ВСУ с пулеметом «Браунинг»

Фото: МО РФ

ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ с американским оружием «Браунинг», а также боеприпасами к нему, сообщил РИА Новости командир отряда с позывным Сатурн. По его словам, после штурма укрепрайона в лесополосе украинская армия отступила.

Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемет «Браунинг» калибра 12,7 мм, а также боеприпасы к нему американского производства, — сказал командир.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская армия успешно отразила пять атак со стороны Вооруженных сил Украины в районе Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления. В результате этих столкновений ВСУ потеряли свыше 500 военных на данном участке фронта. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российские силы поразили 190 целей противника. Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено порядка 30 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, ВС РФ нанесли огневое поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированных бригад в районе Торского и Ямполовского участков. На этом направлении также уничтожены четыре автомобиля и пять боевых машин ВСУ. Потери в живой силе украинской армии составили более 125 человек.