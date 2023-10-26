Минобороны: ВС России отбили пять атак и уничтожили 500 бойцов ВСУ

Фото: МО РФ

Российская армия успешно отразила пять атак со стороны Вооруженных сил Украины в районе Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает РИА Новости. В результате этих столкновений ВСУ потеряли свыше 500 военных на данном участке фронта.

Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки, — заявил Вадим Астафьев.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук ранее заявил, что на Краснолиманском направлении российские силы поразили 190 целей противника. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено порядка 30 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, ВС РФ нанесли огневое поражение штурмовым группам 21-й и 63-й механизированных бригад в районе Торского и Ямполовского участков. На этом направлении также уничтожены четыре автомобиля и пять боевых машин ВСУ. Потери в живой силе украинской армии составили более 125 человек.