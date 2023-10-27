Стало известно об уничтожении ВС РФ 10 единиц техники ВСУ «Иди и смотри»: ВС РФ сожгли до 10 единиц техники ВСУ на Запорожье

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что российские военные уничтожили до 10 единиц техники ВСУ на Запорожском направлении. По данным канала, украинская армия предприняла попытку атаки на этом участке фронта, однако она была отброшена ВС РФ. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По линии Работино — Вербовое [части ВСУ] атаковали с бронетехникой. [Они были] Отброшены с потерями, — сказал источник.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России заняли крупный опорный пункт украинских сил в районе Новодаровки Запорожской области. Также, по его словам, российская армия продвинулась на одном из участков на Времевском направлении. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Рогов уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттеснены в овраг. Это дало дополнительное преимущество российским силам. Также он отметил, что на Времевском направлении инициатива переходит к ВС РФ.

До этого командир отряда с позывным Сатурн сообщил, что российская армия заняла опорный пункт ВСУ с американским оружием «Браунинг», а также боеприпасами к нему. После штурма укрепрайона в лесополосе украинская армия отступила.