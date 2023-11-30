Минобороны рассказало, как в зоне СВО ликвидировали первый Leopard 1A5 Минобороны РФ: первый Leopard 1A5 ликвидировал расчет ПТРК 1-й танковой армии

Фото: МО РФ

Первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на Купянском направлении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине подбил расчет ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили ТАСС в Минобороны РФ. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, украинский танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но бесславно сгорел.

Командующим группировки войск «Запад» в очередной раз отмечены успешные эффективные действия военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии расчета ПТРК, который сжег танк Leopard 1A5, — отметил генерал.

Луговой вручил денежный сертификат на 700 тыс. рублей бойцам, которые двумя выстрелами подожгли бронетехнику ВСУ. Данные выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны РФ за личное уничтожение или захват военной техники противника. Кроме того, военнослужащие получили государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Сами бойцы рассказали, что поджидали Leopard 1A5 более двух недель. По их словам, они его долгое время «слышали, но не видели». Когда же он появился, по нему было сделано два точных выстрела, уточнил старший расчета ПТРК с позывным Питер.

Ранее о впервые подбитом в зоне СВО танке Leopard 1A5, который Германия передала ВСУ, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс. Военный корреспондент Юрий Котенок также рассказал о подбитом украинском танке и опубликовал соответствующий ролик в Telegram.