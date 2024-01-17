Военэксперт раскрыл, как ВС РФ собьет 40 обещанных ВСУ Францией ракет SCALP Авиатор Липовой: обещанные Францией ВСУ ракеты SCALP будут сбиты С-300 и С-400

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что обещанные Украине Францией крылатые ракеты SCALP будут сбиты любым ЗРК, имеющимся на вооружении ВС РФ. Он не исключил, что по SCALP начнут работать «Панцири», С-300 и С-400.

Предположу, что ракеты SCALP дозвуковые, они элементарно сбиваются всеми ЗРК и ракетно-пушечными комплексами, имеющимися на вооружении: от «Панциря» до С-300 и С-400. 40 ракет ВСУ не помогут, их все собьют. SCALP уже передавали Украине, их сбивали, как и Storm Shadow и остальные крылатые ракеты западного и украинского производства, — отметил Липовой.

Ранее Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». По словам главы Франции, поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Также он пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

Макрон рассказал, что Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, работа над документом будет завершена в ближайшие недели.