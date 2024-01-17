Серия взрывов прогремела в Сумах «Страна»: взрывы произошли в Сумах на севере Украины

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серия взрывов произошла в Сумах в северной части Украины, сообщает издание «Страна». Другие подробности не приводятся.

В районе 22:00 по московскому времени уже поступала информация о взрывах в населенном пункте. Сейчас на территории Сумской области раздаются сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, взрывы были слышны в Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне. В настоящее время в Днепропетровской области также объявлена воздушная тревога.

Накануне серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины, сообщал мэр города Игорь Терехов. Подробности случившегося он не приводил. В свою очередь издание «Страна» сообщало о взрывах в Херсоне, который находится под контролем киевских властей. Подробности случившегося также не приводились.

Кроме того, взрывы в ночь на 17 января звучали в Днепропетровской области на востоке и в Одессе на юге Украины. Подробности происшествий не уточнялись. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

До этого также сообщалось о взрывах в Херсоне и Харьковской области. Никаких подробностей о происшествиях при этом не поступало.