Мужчина наступил на мину, дрон влетел в храм: как ВСУ атакуют РФ 17 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Над Белгородской областью средства ПВО сбили по меньшей мере 11 реактивных снарядов и шесть БПЛА. В Горловке в ДНР пожилой мужчина подорвался на мине «лепесток». Брянскую область обстреляли из артиллерии и атаковали беспилотниками. Сбитый дрон врезался в храм под Воронежем. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали Белгород реактивными снарядами и беспилотниками

В ночь на 17 января ВСУ попытались атаковать Белгород с помощью ракет РСЗО «Ольха» и беспилотников самолетного типа. В городе работали средства ПВО. Была объявлена воздушная тревога, которую отменили только к утру.

«17 января около 02:40 мск <...> дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью», — сообщило российское военное ведомство.

Утром среды в столице Белгородчины снова сработала система ПВО. Над областным центром и его пригородом сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» и перехватили два БПЛА самолетного типа.

В результате падения обломков никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получили несколько жилых домов и четыре автомобиля, сгорела хозпостройка. Один из поселков остался без света.

В минувшие сутки ВСУ продолжали обстреливать регион из артиллерии и минометов. Зафиксировано 27 прилетов. Под огнем оказались Устинка, Журавлевка, Прилесье и Белянка. Обошлось без последствий на земле, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Козинка дрон-камикадзе атаковал объект связи. Еще один беспилотник упал и не сдетонировал. Никто не пострадал, разрушений нет. В Губкинском городском округе тоже упал БПЛА и тоже без последствий.

Два беспилотника пытались атаковать Брянщину

Накануне днем украинский беспилотник самолетного типа попытался атаковать Брянскую область. Его сбили средствами ПВО над Суземским районом. От падения обломков никто не пострадал, разрушений нет.

«Около 13:40 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вечером того же дня на территорию региона залетел еще один БПЛА. Его уничтожили над Трубчевским районом.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. <...> Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Александр Богомаз.

Cело Курковичи Стародубского муниципального округа ВСУ обстреляли из артиллерии. Повреждения получили четыре жилых дома, хозяйственная постройка и сельхозтехника. Никто из местных жителей не пострадал. В населенном пункте нарушено энергоснабжение.

Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Горловке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК) заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 16 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 28).

На Горловском направлении украинские войска совершили девять обстрелов, на Донецком — пять, а на Ясиноватском — два. По региону выпущено 55 боеприпасов. Обошлось без жертв и разрушений.

На Сухумской улице в Горловке мужчина 1957 года рождения получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине нажимного действия «Лепесток». По данным СЦКК, это уже 144-й подобный случай в ДНР.

Тем временем во временно нежилом частном доме на улице Нижняя в Горловке произошел пожар. При недавнем обстреле поселка шахты имени Изотова в здание влетел снаряд, но не разорвался. На этот раз под воздействием огня он сдетонировал.

Сбитый БПЛА врезался в храм под Воронежем

Ночью 16 января украинские беспилотники совершили налет на Воронеж. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении как минимум трех БПЛА. По другим данным, над регионом сбили восемь дронов. Обломки одного из них попали в квартиру на Тепличной улице, пострадала 10-летняя девочка.

Днем того же дня стало известно, что обломки другого БПЛА влетели в храм под Воронежем. По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел в селе Девица Семилукского района. На месте происшествия работали спецслужбы.

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