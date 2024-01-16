Неуязвим для РЭБ, бомбит окопы ВСУ: что известно о новых дронах ВС РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская армия начала ковровые бомбардировки украинских позиций в зоне специальной военной операции при помощи беспилотников «Инферно». Об этом сообщили в «Рустехдроне» — компании, которая занималась разработкой этих дронов. Министерство обороны России пока никак не комментировало данные об «Инферно». Что известно об этих БПЛА, какие преимущества они дадут российским войскам и при чем тут мины «Лепесток» — в материале NEWS.ru.

Что известно о применении дронов «Инферно»

На некоторых направлениях на линии боевого соприкосновения российские военные проводят ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью специальных беспилотных летательных бомбардировщиков «Инферно», рассказали во вторник РИА Новости в компании-разработчике «Рустехдрон». По словам ее представителя, они передали ВС РФ сотни таких дронов. Никаких конкретных данных о случаях использования «Инферно» или видео его работы в зоне СВО пока не публиковалось.

Минобороны России тоже пока не комментировало информацию о применении нового дрона.

Чем уникален дрон «Инферно»

Согласно информации разработчиков, «Инферно» относится к классу FPV-дронов (First Person View — вид от первого лица). Это значит, что его фронтальная камера передает изображение на специальные видеоочки оператора, у которого создается ощущение, что он непосредственно «видит» обстановку в полете — без ограничений, обычно заметных при выводе изображения с БПЛА на экран смартфона или планшета. Это позволяет эффективнее управлять дроном. Радиус его действия достигает пяти километров.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

У «Инферно» девять точек подвески для сброса боеприпасов. Общий вес боевой нагрузки составляет четыре килограмма. В качестве боеприпасов используются ручные гранаты, гранаты для подствольных или автоматических гранатометов типа ВОГ (например ВОГ-17 или ВОГ-25) или специально изготовленные маленькие бомбы.

«Инферно» может сбрасывать заряды по три штуки, причем в полете — без остановок, что, по словам производителей, даст эффект ковровой бомбардировки. Дрон оснащен дополнительной прицельной видеокамерой, направленной вниз. Разработчики подчеркивают, что это сильно повышает выживаемость БПЛА при пролете над позициями противника.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал в беседе с NEWS.ru большое количество точек подвески явным преимуществом дрона. «Сейчас на фронте с обеих сторон БПЛА летают роями, причем выполняют самые разные функции: от разведывательных до ударных. И появление новых возможностей можно только приветствовать. Сбросить одну гранату или сразу несколько — ясно, что любой военный выберет второй вариант», — считает Журавлев.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru пояснил, что одно из главных достоинств «Инферно» — его многоразовость в отличие о подавляющего большинства FPV-дронов, которые остаются камикадзе. «Он же возвращаемый. И это сразу сказывается на вопросах экономической целесообразности и эксплуатации в войсках. Конечно, лучше иметь дрон, который может высыпать много зарядов и много раз», — сказал Тимошенко.

Какую роль играют дроны в зоне СВО

Журавлев назвал боевые действия в зоне СВО «войной дронов». «Я, кстати, еще до начала спецоперации предсказывал, что будет именно так, призывая российскую оборонную промышленность обратить внимание на этот тип техники и увеличить его производство», — подчеркнул Журавлев.

По его словам, теперь нужно развивать беспилотники: отрабатывать связывание дронов между собой в единый рой и практически внедрять искусственный интеллект в управление ими.

Фото: Ярослав Чингаев /Агентство «Москва»

«Тогда можно ставить определенные целевые задачи, которые будут выполняться сразу группами, по несколько десятков или даже по несколько сотен беспилотников», — прогнозирует Журавлев.

По его мнению, при массовом использовании «Инферно» можно устраивать беспилотные ковровые бомбардировки позиций противника.

Реальны ли ковровые бомбардировки с «Инферно»

Тимошенко считает, что одиночный дрон с девятью зарядами не может создать эффект ковровой бомбардировки. Как он напомнил, Минобороны РФ пока не публиковало какой-либо информации о массовом применении «Инферно» на линии фронта.

«Девять сбросов по три на траншею — это не ковровая бомбардировка, а вполне прицельная. Ковровая — это как в Дрездене и Гамбурге во время Второй мировой войны. Когда в налетах действовали по 200 или даже больше самолетов за вылет. Открывали бомболюки и засыпали бомбами буквально всю местность», — объяснил Тимошенко.

Он отметил, что, даже если передать несколько сотен «Инферно» в зону СВО, протяженность линии боевого соприкосновения так велика, что заставит распылить их. По его мнению, сосредоточенные удары такими дронами можно будет наносить, если создать в войсках на ротном уровне соответствующую организационно-штатную структуру — подразделения беспилотников.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как еще можно использовать «Инферно»

Как считает Тимошенко, кроме бомбардировки врага ВОГ, «Инферно» мог бы изменить тактику штурма позиций противника — при условии использования другого вида боеприпасов.

«Почему бы не посыпать с помощью „Инферно“ вражеские траншеи связками мин „Лепесток“? У „Лепестков“ есть вариант самоликвидации через определенное время, поэтому нет ничего страшного в их использовании на местности. Зато если посыпать ими траншею противника, то ты попробуй по ней пробегись. Особенно если она затоплена и мин не видно. Желающие вряд ли найдутся, и тогда вариант у противника будет один: руки в гору — и сдавайся», — предположил Тимошенко.

Другой эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что ключевой особенностью «Инферно» станет их невосприимчивость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом эксперт рассказал в беседе с Lenta.ru, назвав новинку очень эффективным оружием.

По мнению Дандыкина, российские специалисты ведут активные разработки в области БПЛА, что в результате поможет решить серьезную проблему активизации украинских FPV-дронов. В прошлую пятницу украинское издание «Страна.ua» отмечало, что эти беспилотники стали тем «чудо-оружием», которое позволяет ВСУ, несмотря на острую нехватку снарядов и личного состава, пока удерживать фронт, отбивая многочисленные атаки россиян.

Фото: Ярослав Чингаев /Агентство «Москва»

Какие еще новые дроны поступают в ВС РФ

Как сообщила в минувшие выходные пресс-служба Минобороны РФ, группировке российских войск «Восток» передали партию экспериментальных разведывательных и ударных FPV-дронов. В ближайшее время беспилотники поступят на линию боевого соприкосновения.

«В этот раз мы привезли дроны-камикадзе и разведывательные дроны, которые подготовлены одним из предприятий промышленности для апробации непосредственно в зоне боевых действий. Будем смотреть, как они себя покажут, справятся ли с РЭБ противника, как они будут эффективны при нанесении ударов», — сообщил представитель ВПК с позывным Шурави.

Оператор-инструктор БПЛА с позывным Студент рассказал, что при помощи дронов войска уже зачистили четыре крупных опорных пункта ВСУ в данном районе зоны СВО. По его словам, на это было потрачено 10–15 беспилотников, но зато россияне смогли зайти на позиции противника без боя.

Читайте также:

Уничтожает авиацию Киева: что за самолет А-50, могли ли ВСУ сбить его

Бомбы внутри бомбы: как устроена новейшая российская ПБК-500У «Дрель»

Точно в цель, и бункеры не спасут: чем планирующие бомбы ВС РФ пугают Киев