Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провела операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из спины военнослужащего, сообщает пресс-служба Минобороны России. Хирурги проводили операцию в бронежилетах, остальных специалистов и пациентов вывели из помещения.
На Купянском направлении военные врачи медицинского батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из тела военнослужащего, — говорится в сообщении.
Раненый попал на операционный стол с множественными травмами. Взрыватель находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником военнослужащего, существовал риск того, что снаряд мог сдетонировать во время операции. Операция прошла успешно. Извлеченный боеприпас поместили в бронированный контейнер и передали военным инженерам для его последующей утилизации.
В начале ноября оператор телеканала «Звезда» получил осколочное ранение в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что при обстреле района погибли два человека и еще 12 получили ранения. По его словам, в числе пострадавших трое журналистов и два сотрудника МЧС.