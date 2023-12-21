Российские военные врачи провели операцию в бронежилетах под Купянском Военные хирурги спасли бойца, в спине которого застрял взрыватель от ВОГ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военно-полевые хирурги

Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провела операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из спины военнослужащего, сообщает пресс-служба Минобороны России. Хирурги проводили операцию в бронежилетах, остальных специалистов и пациентов вывели из помещения.

На Купянском направлении военные врачи медицинского батальона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от выстрела осколочного гранатометного (ВОГ) из тела военнослужащего, — говорится в сообщении.

Раненый попал на операционный стол с множественными травмами. Взрыватель находился в мягких тканях спины рядом с позвоночником военнослужащего, существовал риск того, что снаряд мог сдетонировать во время операции. Операция прошла успешно. Извлеченный боеприпас поместили в бронированный контейнер и передали военным инженерам для его последующей утилизации.

В начале ноября оператор телеканала «Звезда» получил осколочное ранение в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что при обстреле района погибли два человека и еще 12 получили ранения. По его словам, в числе пострадавших трое журналистов и два сотрудника МЧС.