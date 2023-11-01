Оператор телеканала «Звезда» получил ранение в Донецке

Фото: Минобороны РФ

Оператор телеканала «Звезда» пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Звезды». Там отметили, что сотрудник получил осколочное ранение.

Автор материала подчеркнул, что это был не первый удар со стороны ВСУ. Кроме того, в результате обстрела Буденновского района Донецка погибли два человека, о чем ранее сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, один из них — сотрудник МЧС. Еще 12 граждан получили ранения разной степени тяжести, в том числе два сотрудника МЧС и три журналиста.

Ранее стало известно, что после атаки Вооруженных сил Украины в Буденовском районе Донецка вспыхнул крупный пожар. Возгорание началось после попадания снаряда. Официальной информации Минобороны РФ о происшествии нет.

До этого Пушилин сообщил, что украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку атаковать позиции Вооруженных сил России в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике. По словам главы региона, ВСУ не удалось вклиниться в позиции ВС РФ, на данный момент ситуация в этой области стабильная. Также Пушилин рассказал о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка.