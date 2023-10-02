Пушилин рассказал об атаке ВСУ в районе села Торское Пушилин: ВСУ предприняли неудачную атаку в районе села Торское в ДНР

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военнослужащие предприняли безуспешную попытку атаковать позиции Вооруженных сил России в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, ВСУ не удалось вклиниться в позиции ВС РФ, ситуация в этой области сейчас стабильная.

Были попытки в районе Торского атаковать наши позиции, попытаться вклиниться — не получилось, поэтому ситуация остается достаточно стабильной, — сказал он.

Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.

Также глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Ореховском и Времевском направлениях специальной военной операции. По его словам, серая зона на Ореховском направлении расширена, ВСУ отброшены на 250–300 метров.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что вечером 28 сентября украинские военные попытались пересечь железнодорожную ветку в пригороде Артемовска, в ночь на 29 сентября эти действия продолжились. Он подчеркнул, что российским силам удалось отбить попытки нападения ВСУ, суммарно было ликвидировано более 20 военных.