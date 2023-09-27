Пушилин заявил о безуспешной атаке ВСУ в районе Клещеевки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка-Курдюмовка-Клещеевка на Артемовском направлении, заявил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, украинские военные были частично уничтожены, выжившие бойцы ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Артемовское направление. Правый фланг. Фиксируем попытки противника выдавить наши подразделения по рубежу Андреевка-Курдюмовка-Клещеевка. <...> Противник не добился никакого положительного результата — частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции, — сказал Пушилин.

24 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем ВС РФ. В качестве доказательства Кадыров опубликовал видео, на котором бойцы группировки «Карлсон» спецназа «Ахмат» поражают позиции украинских военных в населенном пункте.

26 сентября Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал снимок первого уничтоженного в зоне СВО украинского бронетранспортера Rosomak польского производства. По данным канала, боевая машина была подбита на Артемовском направлении.