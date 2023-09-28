Стало известно об успехах ВС РФ на двух направлениях в зоне СВО Рогов: ВС РФ добились больших успехов на Времевском и Ореховском направлениях

Фото: МО РФ

ВС РФ добились больших успехов на Ореховском и Времевском направлениях СВО, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, была расширена серая зона на Ореховском направлении, а ВСУ отброшены на 250–300 метров.

Наши ребята добились небольших тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях, — отметил Рогов.

Он добавил, что на Времевском направлении ВС РФ взяли несколько позиций противника и два опорных пункта.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что ВС РФ поразили 20 артиллерийских расчетов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении. Российские военные также уничтожили 120-миллиметровый миномет и боевую машину пехоты украинской армии.

Накануне советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.