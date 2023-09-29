Стало известно о попытке ВСУ пересечь ж/д ветку под Артемовском Гагин: ВСУ потеряли 20 человек при попытке пересечь ж/д ветку под Артемовском

Фото: МО Украины

Вечером 28 сентября украинские военные попытались пересечь железнодорожную втеку в пригороде Артемовска, в ночь на 29 сентября эти действия продолжились, заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что российским силам удалось отбить попытки нападения ВСУ, суммарно было убито более 20 военных.

Накануне вечером и ночью противник предпринял ряд попыток преодолеть железнодорожную ветку у Андреевки на южном фланге Артемовска. Не вышло, потеряли более 20 человек личного состава и остались на прежних позициях, — сказал Гагин.

Ранее советник главы ДНР заявлял, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска. Он отметил, что на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.