Российские силы разнесли опорный пункт ВСУ под Андреевкой Гагин: российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Андреевки

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Андреевкой на южном фланге Артемовска, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, на позицию был сброшен снаряд — в результате прямого попадания произошла детонация боекомплекта.

У Андреевки наши подразделения уничтожили опорный пункт противника. По данным разведки, там находились более 10 человек личного состава, — сказал Гагин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, украинские военные были частично уничтожены, выжившие бойцы ВСУ оказались отброшены на исходные позиции.

24 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем ВС РФ. В качестве доказательства Кадыров опубликовал видео, на котором бойцы группировки «Карлсон» спецназа «Ахмат» поражают позиции украинских военных в населенном пункте.