Стало известно о штурмовом наступлении ВС России на Авдеевку «РВ»: ВС России штурмуют позиции ВСУ на флангах в Авдеевке

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС России продолжают наступление на Авдеевку. По данным канала, бойцы штурмуют фланги и выбивают Вооруженные силы Украины с позиций.

На Авдеевском направлении российские войска продолжают штурмовые действия в районе Степового, СТ «Ивушка», в СТ «Ивушка 2» и в Первомайском. Армия России зашла на территорию садового товарищества «Ивушка», расположенного юго-западнее очистных сооружений, и продолжает штурмовые действия в СТ «Ивушка 2», — уточнили военкоры.

Как отмечает «РВ», успехи ВС РФ признают украинские военные аналитики. Также, отметили военкоры, Генеральный штаб ВСУ накануне доложил о 15 атаках российских бойцов в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по складу авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. По данным ведомства, за сутки на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, три артиллерийские системы M777, словацкую гаубицу Zuzana-2 и орудие «Гвоздика».

Общие потери ВСУ за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях составили около 800 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска поразили 15 украинских танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley и восемь боевых бронированных машин.