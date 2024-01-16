Военэксперт выделил ключевую особенность российских дронов «Инферно» Военэксперт Дандыкин: российские дроны «Инферно» невосприимчивы к системам РЭБ

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Ключевой особенностью российских беспилотников-бомбардировщиков «Инферно» является их невосприимчивость к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он назвал эти устройства очень эффективным оружием.

Это очень эффективное оружие с точки зрения поражения противника. Оно невосприимчиво к средствам РЭБ противника, что тоже очень важно, — подчеркнул эксперт.

По его словам, российские специалисты ведут активные разработки в области БПЛА, что в результате поможет решить серьезную проблему активизации украинских FPV-дронов в зоне СВО.

Ранее в компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что российские военные на ряде направлений в зоне специальной военной операции начали проводить ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины с помощью специальных беспилотных летательных аппаратов-бомбардировщиков «Инферно». Они оснащены девятью слотами для сброса гранат и способны брасывать бомбы в движении, что резко повышает выживаемость аппаратов, в отличие от стандартных дронов, которые легко сбить в неподвижном состоянии. Разработчики добавили, что в зону СВО переданы уже несколько сотен таких аппаратов.