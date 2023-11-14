В ООН признали нарушение Украиной конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете на использование противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней на презентации доклада Landmine monitor 2023. По его словам, есть основания полагать, что Киев делал это неоднократно в ходе боев в Изюме в 2022 году, передает РИА Новости.

Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году, — заявил Хизней.

Кроме того, Институт ООН располагает свидетельствами применения противопехотных мин в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины, добавил он. Речь в том числе идет о Донецке. Местные жители снимали, как подбирают эти мины, указал он.

Противопехотные фугасные мины «Лепесток» срабатывают, когда человек на них наступает. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает не только использование этого вида снарядов, но и их накопление и производство.

Ранее на такой мине подорвался житель Горловки. Инцидент произошел на улице Черкасской вблизи детского сада. Мужчина получил серьезные ранения, но выжил, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.