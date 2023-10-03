Житель Горловки подорвался на мине вблизи детского сада Мэр Горловки: житель Черкасского района подорвался на украинской мине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток»

Мирный житель Горловки подорвался на украинской противопехотной мине «Лепесток», сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько. Мужчина выжил, о степени его ранения мэр не сообщил.

По словам градоначальника, инцидент произошел 3 октября на улице Черкасская вблизи детского сада.

Около детского сада «Алёнка» по улице Черкасская мирный житель Горловки получил ранения, подорвавшись на украинской противопехотной мине нажимного действия ПФМ «Лепесток», — написал он.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил, что в граничащей с Украиной Белгородской области на мине подорвался автомобиль с рабочими, мужчины занимались возведением заграждений на стыке двух государств. Автомобиль ВАЗ 2131 наехал на мину, из-за чего устройство сдетонировало, оба рабочих получили смертельные ранения.

Ранее в Белгородской области в ходе уборочных работ на гранатометном выстреле ВОГ-17 подорвался комбайн «Акрос 530». Сельхозтехника получила повреждения, водитель не пострадал. Инцидент произошел 24 сентября в поселке Горьковский.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что местный житель подорвался на мине «Лепесток». Градоначальник рассказал, что мужчина получил ранение, но его тяжесть не уточнил.