Житель Сахалина внезапно обнаружил мину «Лепесток» на побережье в Анивском районе, сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета». По его словам, боеприпас лежал рядом с забором, который строят в селе Песчанском. Мужчина добавил, что на мине не было каких-либо пометок, и призвал людей проявлять бдительность.

Затрудняюсь сказать, боевая мина или учебная, но отдыхающим стоит проявлять бдительность и смотреть под ноги, — сказал мужчина.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что работающий комбайн подорвался на мине ВСУ в селе Борщень Большесолдатского района. По его словам, водителя с осколочным ранением головы увезли в больницу. Врио главы региона призвал жителей беречь себя и быть осторожными. Он подчеркнул, что в приграничных районах все еще небезопасно.

До этого пенсионерка погибла в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на деревню Сухую Рыльского района. Хинштейн уточнил, что БПЛА ударил по частному дому, где находилась женщина.