Российский Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы, оборудованной модулем планирования и коррекции, уничтожил украинский пункт управления, передает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства обороны России.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления противника на направлении Сватово-Кременная в зоне проведения СВО, — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что перед вылетом экипаж получил координаты местоположения командного пункта противника. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35 взлетело с аэродрома и успешно выполнило боевую задачу. По возвращении на базу воздушные силы доложили о поражении цели.

Представители военного ведомства пояснили, что экипаж применил бомбардировку с помощью фугасных авиабомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет проводить точные удары без вхождения самолета в зону действия противовоздушной обороны противника.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, целями, в том числе стали объекты в Киеве и области, где производятся ракеты и другие вооружения. Кроме того, целями ВС РФ были места хранения западной военной техники.