Минобороны сообщило о нанесении ударов по предприятиям ВПК Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, целями в том числе стали объекты в Киеве и области, где производятся ракеты и другие вооружения, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, целями ВС РФ были места хранения западной военной техники.

ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами, — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, все объекты были поражены. По состоянию на 2 января с начала проведения специальной военной операции уничтожено 565 самолетов, 263 вертолета, 10 352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 434 танка и других боевых бронированных машин, добавили в ведомстве.

Утром 2 января сообщалось о массированном ударе по нескольким регионам Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Она действовала почти 3,5 часа и стала самой длительной за последнее время.

Жители Киева опубликовали видео пролета над городом, предположительно, крылатой ракеты класса «воздух — земля» Х-101. На кадрах, которые снимались из квартиры многоэтажки, видно, как снаряд летит над домами.