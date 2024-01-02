Пролет ракеты Х-101 над Киевом попал на видео

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Жители Киева опубликовали видеокадры пролета над городом, предположительно, крылатой ракеты класса «воздух — земля» Х-101. На видео, которое снималось из квартиры многоэтажки, видно, как снаряд летит над домами. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о десяти пострадавших в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате атаки. В Минобороны России не комментировали информацию.

Кличко добавил, что в связи с падением обломков экстренные службы направлены в Голосеевский, Оболонский и Печерский районы. Как сообщают украинские СМИ, взрывы в Киеве продолжаются. По их данным, электроснабжение отсутствует в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Утром 2 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о массированном ударе по разным регионам Украины, воздушную тревогу объявили по всей стране. О взрывах сообщалось в том числе в Харькове, Киеве и Кропивницком Кировоградской области.

До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы гремели в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе. В Харькове прозвучали шесть взрывов, в результате чего возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. Также два взрыва прогремели во Львове, что, по словам мэра города Андрея Садового, привело к пожару на «объекте критической инфраструктуры».