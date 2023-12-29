На западе Украины произошли взрывы

Фото: ГСЧС Украины

Взрывы слышны в Тернопольской области на западе Украины, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram. Подробности не приводятся.

Тернопольская область — взрывы, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 29 декабря, на всей территории государства была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе.

Ранним утром в Харькове прозвучали шесть взрывов, в результате чего возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. Также два взрыва прогремели во Львове, что, по словам мэра города Андрея Садового, привело к пожару на «объекте критической инфраструктуры».

Кроме того, по меньшей мере восемь мощных взрывов зафиксировано в Киеве. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко, он также уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение. Украинские СМИ дополнили новости информацией о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

До этого о взрывах сразу в нескольких регионах Украины сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По словам журналиста, кроме столицы их зафиксировали еще в Сумской и Херсонской областях, а также в Славянск-Краматорской агломерации.