Взрывы прогремели в Харькове и Львове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два взрыва прогремели во Львове, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра города Андрея Садового. Кроме того, еще шесть взрывов прозвучали в Харькове, о чем заявил глава города Игорь Терехов.

Садовой также рассказал, что в результате взрывов на «объекте критической инфраструктуры» во Львове возник пожар. В Харькове тем временем возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории страны, в том числе в Киеве.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что железнодорожный вокзал в подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден в результате взрывов. По его словам, погиб один лейтенант полиции, двое его коллег оказались в больнице с осколочными ранениями. Взрывы прогремели в Херсоне дважды за сутки. Причем поначалу воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

До этого глава подконтрольной украинским властям Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин рассказал, что взрывы в городе раздавались более двух часов. Он призывал херсонцев ни в коем случае не выходить на улицу и оставаться в безопасных местах, а также опубликовал видео, на котором убрана картинка: за кадром слышны громкие взрывы.