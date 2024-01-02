«РВ»: по разным регионам Украины наносится массированный удар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о массированном ударе по разным регионам Украины, воздушная тревога объявлена по всей стране. Взрывы гремят в том числе в Харькове, Киеве и Кропивницком Кировоградской области.

По данным канала, ракеты маневрируют, меняя курс и приближаясь к Киеву. Кроме того, ракеты зафиксированы на границе Киевской и Черкасской областей в западном направлении, в восточной части Винницкой области.

Также «РВ» пишет, что в Киеве гремят взрывы. Город частично обесточен после ударов. Канал приводит заявление мэра украинской столицы Виталия Кличко о том, что в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрывы раздаются также на Оболони.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация все равно продолжится, хотят того его сограждане или нет. По его словам, сейчас у граждан нет никакого другого выхода, нет альтернативы, кроме как защищать свою страну.

Также Зеленский отметил, что украинцы «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация в стране не находит широкой поддержки. По его мнению, мобилизация — единственный способ защитить страну, поэтому те граждане или партнеры, у которых недостаточно сил, должны отойти в сторону. Кроме того, чрезмерное внимание к внутренней политике губительно сказывается на контрнаступлении, заключил политик.