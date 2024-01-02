Зеленский заявил о неизбежности мобилизации для украинцев Зеленский: украинцев будут мобилизовать, потому что альтернативы нет

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Мобилизация продолжится, хотят того украинцы или нет, заявил изданию The Economist глава государства Владимир Зеленский. По его словам, сейчас у граждан нет никакого другого выхода, нет альтернативы, кроме как защищать свою страну.

Мобилизации украинского общества и мира, как в начале конфликта, сегодня нет. Это нужно изменить. Сокращение оснований для освобождения (от мобилизации. — NEWS.ru) не пользуется популярностью. Но альтернативы нет, — подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что украинцы «переключились на внутреннюю политику», поэтому мобилизация в стране не находит широкой поддержки. По его мнению, мобилизация — единственный способ защитить страну, поэтому те граждане или партнеры, у которых недостаточно сил, должны отойти в сторону. Кроме того, чрезмерное внимание к внутренней политике губительно сказывается на контрнаступлении, заключил политик.

Также, по словам киевского лидера, в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма. Зеленский подчеркнул, что полуостров и Черное море станут «центром притяжения» военных усилий Киева, будущая операция ВСУ в регионе будет «примером для всего мира». Оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева украинский президент назвал «немедленной задачей» армии.