Российским военным передали партию экспериментальных FPV-дронов

Фото: МО РФ

Военнослужащим группировки российских войск «Восток» передали партию экспериментальных разведывательных и ударных FPV-дронов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ближайшее время беспилотники поступят непосредственно на линию боевого соприкосновения.

В этот раз мы привезли дроны-камикадзе и разведывательные дроны, которые подготовлены одним из предприятий промышленности для апробации непосредственно в зоне боевых действий. Будем смотреть, как они себя покажут, справятся ли с РЭБ противника, как они будут эффективны при нанесении ударов, — сообщил представитель ВПК с позывным Шурави.

По его словам, дроны испытывали на полигоне, но там условия отличаются от боевых действий. Поэтому готовность изделий можно определить только в ходе их боевого применения, пояснил он.

Оператор-инструктор БПЛА с позывным Студент рассказал, что при помощи дронов уже зачистили четыре крупных опорных пункта ВСУ. По его словам, на это потратили 10–15 беспилотников, но зато российские бойцы смогли зайти на позиции противника без боя.

При наступлении без FPV-дронов уже никуда — артиллерия, если попадает, то взрыв происходит сверху, а FPV-дрон может залететь вовнутрь, — объяснил Студент.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские танки в зоне СВО начали оснащать комплексами подавления FPV-дронов «Сания». Устройство эффективно обезвреживает беспилотники даже при движении боевой машины, подчеркнули в ведомстве.