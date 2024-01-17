Политолог объяснил, чем опасен визит Макрона в Киев в контексте СВО Политолог Федоров: визит Макрона в Киев повысит риск столкновения России и НАТО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев повысит риск прямого конфликта НАТО и России в рамках СВО, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Он отметил, что лидер Пятой республики по-прежнему хочет «наказать Россию и президента Владимира Путина».

Позиция Макрона известна — он хочет наказать Путина и Россию, победить РФ на поле боя, не вступая с ней в прямой конфликт. Эта тупиковая позиция, которая не способна хотя бы наметить пути выхода из кризиса, чревата еще большей эскалацией в контексте СВО. Самое опасное тут — еще больший риск прямого столкновения НАТО, в том числе Франции, с РФ, — добавил Федоров.

По его словам, курс руководителя Франции на конфронтацию с Россией лишает Париж право на посредничество в урегулировании украинского кризиса.

Ранее Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб».

По словам главы Франции, поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Также он пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.

Макрон рассказал, что Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, работа над документом будет завершена в ближайшие недели.