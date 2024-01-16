Налет на Воронеж, удар по скорой в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 16 января

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Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Средства ПВО отбили налет беспилотников на Воронеж, при падении обломков БПЛА пострадала девочка. В ЛНР дрон атаковал машину скорой помощи, водитель получил ранения. Село в Брянской области осталось без света после украинского обстрела. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Беспилотники ВСУ совершили налет на Воронеж

В ночь на 16 января жители Воронежа услышали взрывы. По данным Telegram-канала SHOT, над городом насчитали от пяти до девяти хлопков. Как позже объяснили местные власти, там сработали средства ПВО.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении как минимум трех украинских беспилотников. Обломки одного из дронов попали в квартиру на Тепличной улице, пострадала 10-летняя девочка.

«Медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», — сообщил губернатор Александр Гусев.

В результате ночного налета повреждения получили 35 квартир в трех домах. Выбиты окна, на одном из балконов после прилета обломков произошел пожар.

Для жильцов пострадавших квартир в школе № 84 организовали пункт временного размещения. В связи со случившимся в городе ввели режим ЧС.

«По пострадавшему дому и по соседним, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС», — написал в своем Telegram-канале мэр города Вадим Кистенин.

Село под Брянском осталось без света после атаки ВСУ

Накануне вечером украинские войска обстреляли село Сушаны в Климовском районе Брянской области. В результате несколько зданий получили повреждения, никто из местных жителей не пострадал, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы», — уточнил губернатор.

Мужчина пострадал при сбросе бомбы с БПЛА в Донецке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК) заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 28 фактов ведения огня со стороны ВСУ. По региону выпущено 90 боеприпасов.

На Горловском направлении украинские войска совершили 19 обстрелов, на Донецком — семь, а на Ясиноватском — два. Повреждения получили один многоквартирный дом и четыре инфраструктурных объекта, в том числе Республиканский реабилитационный центр на Родниковой улице в Донецке.

На улице Кирова в областном центре беспилотник сбросил взрывное устройство. В результате пострадал мужчина 1965 года рождения. Еще один БПЛА сбросил бомбу на улице Сродникова в Горловке, повреждения получил магазин.

Водитель скорой пострадал при атаке дрона в ЛНР

Утром 15 января украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в районе Лисичанска в Луганской Народной Республике. Как сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко, ранения получил водитель автомобиля.

«В машине находился водитель, <...> сейчас он находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает. Автомобиль сильно поврежден и больше не может быть использован в работе», — написала Пащенко в своем Telegram-канале.

Больше 50 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 54 снаряда из артиллерии и минометов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под огнем оказались Щетиновка, Журавлевка, Вериговка, Дроновка, Вязовое, Староселье, Теребрено, Прилесье, Красное, Мухин и Муром. Никто не пострадал, разрушений нет.

Также ВСУ продолжали атаковать регион с помощью беспилотников. В Щетиновке, Устинке, Нехотеевке и Козинке БПЛА сбросили взрывные устройства, а Красный Хутор, Глотово и Балки атаковали дроны-камикадзе. Обошлось без последствий на земле.

С помощью средств ПВО украинские беспилотники удалось сбить в Белгороде, Чапаевском и Долгом, а также над Белгородским районом. В результате в Белгороде и поселке Разумное повреждения получили три частных жилых дома и один автомобиль.

ВСУ били из артиллерии по Херсонской и Запорожской областям

Накануне украинские войска наносили артиллерийские удары по селам Херсонской и Запорожской областей. По данным Telegram-канала WarGonzo, на Херсонщине под огнем оказались Подстепное, Голая Пристань и Казачьи Лагеря.

Тем временем в Запорожье прилеты зафиксировали в Копанях, Вербовом, Марфополе, Жеребянках и Новопрокоповке. Минобороны РФ информацию об обстрелах не комментировало.

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