Украинские военные атаковали село в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли село Курковичи в Брянской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки получили повреждения четыре жилых дома. Пострадавших среди местного населения нет.

Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет, — написал Богомаз.

Губернатор добавил, что при обстреле повреждены сельхозтехника и хозяйственная постройка, нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные службы. Аварийные бригады устраняют последствия обстрела.

Ранее ВСУ пытались атаковать территорию Брянской области с применением беспилотных летательных аппаратов. По словам Богомаза, в небе над Суземским районом системы противовоздушной обороны сбили один украинский дрон. В результате падения обломков беспилотника никто не пострадал, разрушений также нет.

Накануне подразделения украинской армии обстреляли брянское село Сушаны в Климовском районе. Губернатор сообщил, что при атаке были повреждены несколько административных зданий и нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет.