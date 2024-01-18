Военэксперт объяснил, почему ВСУ не помогут макроновские бомбы Военэксперт Матвийчук: из-за отсутствия авиации бомбы от Макрона ВСУ не помогут

Фото: МО РФ

Военэксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что обещанные президентом Франции Эммануэлем Макроном планирующие авиабомбы «Хаммер» не помогут ВСУ. Он объяснил, что боевых самолетов у Украины практически не осталось, а F-16, в случае их поставок, Киев подставлять под удар ПВО ВС России не рискнет.

Самолетов, способных нести подобные боеприпасы, на Украине практически не осталось. Если они их как-то приспособят для запуска из установок РСЗО — другой вопрос, но это получится оружие типа «умелые ручки». Но главная проблема — а кто носитель? Авиация заканчивается в ВСУ, если придут F-16, то к ним их не прикрепишь, так как его с вероятностью в 100% собьют. Скорее всего, попытаются приспособить под РСЗО, — добавил Матвийчук.

По его словам, подобные снаряды уязвимы перед российскими системами ПВО: ЗУ-23-2, «Шилка», «Тунгуска».

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции France Inter заявил, что Париж планирует ежемесячно в течение всего 2024 года поставлять Киеву 50 авиационных бомб AASM, которые адаптированы под советские самолеты. Глава ведомства также добавил, что с февраля поставки снарядов вырастут с двух до трех тысяч в месяц.

В то же время министр отказался назвать график поставок дополнительных ракет SCALP, о которых ранее объявил глава республики Эммануэль Макрон, «из соображений безопасности». Также Лекорню признал провал контрнаступления ВСУ, отметив, что операция прошла не так, как ожидала Франция.