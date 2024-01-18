БПЛА впервые перехватили под Петербургом: как ВСУ атакуют РФ 18 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Украинский беспилотник пытался атаковать Москву, его уничтожили в районе Подольска. БПЛА впервые перехватили в Ленинградской области, он направлялся в сторону нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. Десять ракет сбили в Белгородской области менее чем за полчаса. Город в ДНР остался без света и воды после украинского обстрела. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Беспилотник уничтожили на подлете к Москве

В ночь на 18 января около 01:30 украинский беспилотник самолетного типа попытался атаковать Москву. Его сбили средствами ПВО в районе подмосковного Подольска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информацию об атаке подтвердило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Украинский БПЛА впервые попытался атаковать Петербург

Примерно в это же время еще один беспилотник направлялся в сторону Санкт-Петербурга. Его удалось подавить средствами ПВО над Ленинградской областью. Это стало первой с начала СВО попыткой украинский военных атаковать Северную столицу.

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю. Пострадавших нет. <...> В настоящее время идут следственные мероприятия», — прокомментировал случившееся губернатор Александр Беглов.

В аэропорту Пулково вводился план «Ковер», в результате задержался один рейс, следовавший из Еревана в Санкт-Петербург.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», БПЛА сбили в районе Канонерского острова. В свою очередь Telegram-канал SHOT утверждает, что целью дрона был расположенный поблизости нефтяной терминал.

Тем временем Telegram-канал Baza пишет о трех беспилотниках, два из которых упали в Финском заливе, и один — на территории предприятия. При этом SHOT сообщает, что инфраструктура последнего не получила повреждений, никто из работников не пострадал.

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Точка-У»

Днем 17 января украинские войска обстреляли село Сушаны в Климовском районе Брянской области. Повреждения получил одни жилой дом. Населенный пункт частично остался без света. Из местных жителей никто не пострадал.

Вечером того же дня ВСУ попытались атаковать двумя ракетами «Точка-У» и тремя беспилотниками самолетного типа. Последние удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы над Брянским районом.

«Около 21:30 мск <...> дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области», — отчиталось российское военное ведомство.

По словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал, повреждения получили один жилой дом и одно из зданий промышленного предприятия в Суражском районе.

Ясиноватая в ДНР осталась без света и воды после обстрела ВСУ

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 44 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 16).

На Горловском направлении украинские войска совершили 34 обстрела, на Донецком — шесть, а на Ясиноватском — четыре. По региону выпущено 148 боеприпасов. Никто из мирных жителей не ранен, повреждения получили четыре жилых дома и семь инфраструктурных объектов.

В Горловке, в частности, повреждена оказалась школа № 58, в Еленовке — амбулатория № 10 при ЦПМСП № 9, здание администрации на улице Ленина и котельная на Московской улице. Горловку также атаковали два беспилотника, в результате пострадали машина коммунальных служб и грузовой автомобиль.

Тем временем в Ясиноватой после обстрелов порядка 600 абонентов остались без электричества. Обесточена оказалась и насосная станция, ее «запитали от резервов», сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

Десять ракет выпустили ВСУ по Белгородчине менее чем за полчаса

Рано утром 18 января в Белгороде запустили оповещение о ракетной опасности. Его отменили спустя примерно 20 минут. В это время ВСУ выпустили по Белгородскому району десять ракет, все их успешно уничтожили средствами ПВО.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в результате падения обломков снарядов пострадала женщина. Ее госпитализировали с ранением коленного сустава. В селе Мясоедово повреждения получили гараж, два частных жилых дома, линии электро- и газоснабжения.

Кроме того, в минувшие сутки украинские войска продолжали обстреливать населенные пункты Белгородской области из артиллерии и минометов. Под огнем оказались Устинка, Красный Хутор, Новопетровка Пороз, Козинка, Новостроевка-Вторая, Дроновка, Репяховка, Прилесье, Шебекино, Красное и Терезовка.

Зафиксировано больше 30 прилетов. Между Репяховкой и Прилесьем повреждения получила линия электропередачи, в Шебекино пострадало одно из местных предприятий.

С помощью беспилотников различного типа ВСУ атаковали Устинку, Красный Хутор, Бессоновку, Лозовую Рудку, Дружбу, Старцево, Лавы, Пороз, Новостроевку-Вторую, Байрак, Почаево, Безымено, Шебекино, Марьино и Муром. В Новостроевке-Второй поврежден экскаватор, в Шебекино — промышленное предприятие.

Накануне в регионе также работали средства ПВО. Никто из местных жителей в результате падения обломков не пострадал. В населенных пунктах Разумное, Новосадовское, Беловское, и Северный повреждены суммарно 11 частных домов, одна хозпостройка, три автомобиля и линия электропередачи.

БПЛА влетел в жилой дом в Курской области

Накануне днем украинские войска атаковали с помощью дрона-камикадзе село Свердликово в Суджанском районе Курской области. Поврежден оказался один жилой дом, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Осколками посечен фасад жилого помещения, выбиты окна, поврежден легковой автомобиль», — написал он в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога звучала в Севастополе

17 января в районе 16:40 в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Предупреждение действовало около получаса. В это время временно остановили движение по Крымскому мосту, в самом городе не работал общественный транспорт.

Какой-либо информации о прилетах в городе не поступало. В районе Севастопольской бухты местные жители могли видеть дым. Как объяснил губернатор Михаил Развожаев, это военные использовали табельные средства маскировки.

ВС РФ отразили ракетный удар по Херсонской области

Днем 17 января российская система ПВО отразила украинскую атаку по Геническому муниципальному округу Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, ВСУ били ракетами Storm Shadow.

«Две ракеты, <...> нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе населенного пункта Поповка на подлете. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли Токмакский район Запорожья

Накануне во второй половине дня украинские войска обстреляли село Луговка в Токмакском районе Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, обошлось без жертв и раненых.

«В 16:10 боевики ВСУ нанесли два ракетных удара по пустующему ангару в селе Луговка Токмакского района. Помещение повреждено, также пострадала прилегающая территория», — рассказал он.

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