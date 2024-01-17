Брянское село попало под обстрел ВСУ Губернатор Богомаз: украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли село Сушаны в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, нарушено энергоснабжение.

Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет, — написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела частично поврежден жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы. Аварийные бригады уже занимаются устранением последствий атаки ВСУ.

За последние три дня это уже вторая атака украинской армии на село Сушаны. Ранее в результате обстрела населенного пункта были повреждены несколько административных зданий, также нарушалось энергоснабжение. Пострадавших среди населения удалось избежать.

Сегодня же из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались жители села в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинской армии была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе, из-за чего под отключение электроэнергии попали жители населенного пункта Репяховка. Среди мирных жителей никто не пострадал.