«Что-то чешется»: зачем приговоренный к смерти британец вернулся в зону СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Британский наемник Эйден Аслин, которого ранее приговорили к смертной казни в ДНР за участие в боях на стороне Украины, вновь вернулся в зону проведения спецоперации. Мужчина записал видео из Авдеевки, но утверждает, что просто привез туда лекарства. Почему британец вернулся на Украину и может ли у него быть второй шанс на помилование — в материале NEWS.ru.

Что Аслин делает в Авдеевке

Британец Эйден Аслин участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника, за что в июне 2022 года был приговорен к смертной казни судом ДНР. Высшей меры наказания ему удалось избежать — уже в сентябре он вернулся на родину в рамках обмена пленными.

Но сейчас британец вновь находится на Украине — 17 января он опубликовал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) видеокадры у стелы, размещенной на въезде в Авдеевку, находящуюся под контролем ВСУ. На видео Аслин одет в военную форму, но видна лишь верхняя часть тела, из-за чего нельзя сделать вывод, вооружен ли он.

В своем посте мужчина пояснил, что посетил Авдеевку для помощи в доставке жизненно важных лекарств «для единственной оставшейся больницы, которая продолжает работать», несмотря на интенсивные бои.

«Ситуация чрезвычайно сложная, поскольку в город есть только один путь, и осталось около тысячи мирных жителей, которые решили остаться, потому что у них в жизни нет ничего, кроме дома, в котором они жили всю свою жизнь», — добавил он.

Фото: Lance Cpl. Jacqueline Arre Parsons, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet/Public domain/Wikimedia Commons Британец Эйден Аслин

Что известно об Эйдене Аслине

По данным СМИ, Эйден Аслин — бывший соцработник из британского Ньюарка (графство Ноттингемшир). Мужчина имеет украинское гражданство в качестве второго и служил в морской пехоте ВСУ.

В своих интервью он рассказывал, что в 2015 и 2016 годах ездил на север Сирии, где воевал против Исламского государства (запрещенная в РФ террористическая организация) вместе с Отрядом национальной самообороны курдов (YPG), пишет RT. Оба раза по возвращении на родину его арестовывали по подозрению в попытке терактов, но британец выходил под залог. В интервью корреспонденту ВГТРК Аслин говорил, что для поездки в Сирию его завербовали через интернет.

На Украину наемник приехал в 2018 году — он объяснял такое решение сложностями с трудоустройством в Великобритании после сирийский поездок. Но некоторые СМИ утверждают, что на такой шаг он пошел из-за любви: британец якобы готовился к свадьбе с женщиной из Николаева, правда, невеста сбежала в Венгрию.

По истечении контракта с ВСУ Аслин планировал либо продлить его еще на год, либо стать военным журналистом. Но в апреле 2022-го он попал в плен в Мариуполе. Позже стало известно о начале судебного процесса над Аслиным и еще двумя наемниками — британцем Шоном Пиннером и марокканцем Брагимом Саадуном. В итоге все трое признали себя виновными в «действиях, направленных на насильственный захват власти» в ДНР. Наемников приговорили к смертной казни.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Британец Эйден Аслин

В конце июня, как писали РИА Новости, Аслин якобы раскаялся: попросил прощения за свои действия в Донбассе и сказал, что обстрелы ВСУ в центре Донецка «раскрыли ему глаза» на происходящее. Кроме того, он охотно делился подробностями своей службы. Например, он рассказывал, что изначально его жалование составляло восемь тысяч гривен (около $250), а потом сумму подняли до 12 тысяч.

В сентябре 2022 года стало известно, что Россия при посредничестве Саудовской Аравии освободила 10 военнопленных. Среди них оказался и Аслин.

Однако уже в ноябре адвокат Павел Косован, представлявший интересы наемника, сообщил, что тот намеревается вернуться на Украину. Военный эксперт Алексей Суконкин тогда заявил, что Украина станет «последним домом» для британца.

О том, что Аслин находится на Украине, СМИ писали также в августе 2023-го. Будто бы он пообещал не брать в руки оружие и намерен заниматься там исключительно съемкой роликов для своего блога.

Будет ли у Аслина второй шанс на помилование

Комментируя выложенный Аслином ролик, корреспондент «Комсомольской правды» член СПЧ Александр Коц заявил, что британцу «неймется, тяга к приключениям у него очень сильная».

«Мне кажется, что иногда гуманность не применима к определенной категории лиц. И как мне кажется, второго шанса у него быть не должно. Потому что одним из условий его освобождения было невозвращение в зону боевых действий на Украине. Он сам говорил, что больше не вернется, но тем не менее, как мы видим, он присутствует в Авдеевке», — сказал военкор в комментарии NEWS.ru.

Как отметил Коц, бэкграунд Аслина — его командировки в Сирию и служба на Украине — говорит о том, что без экстремальных ощущений он жить не может.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Видимо, что-то у него чешется. И насколько он принимает или не принимает участие в боевых действиях, мы можем судить только с его слов, но, как правило, люди такого склада характера не могут долгое время без войны, без вот этих острых ощущений. Поэтому, как мне кажется, если он снова попадет в плен к российским военнослужащим, второго шанса у него больше не будет», — заключил военный корреспондент.

Сама ситуация, когда «плененный и приговоренный к смертной казни в ДНР наемник со всеми почестями, пирожными и подаренными айфонами был вывезен в Саудовскую Аравию, у бойцов на передовой изначально вызывала изумление — так с врагами поступать нельзя», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, сейчас Аслин стал смертником — «в плен после такого его брать больше не будут и постараются уничтожить на месте, как только представится такая возможность», как, впрочем, и всех, кто вернулся в зону СВО после обмена.

«Вообще-то такая возможность им предоставляется вовсе не для того, чтобы они вновь использовали против нас оружие», — подчеркнул парламентарий.

Почему на Украину вернулся Шон Пиннер

В декабре 2022 года стало известно, что на Украину вернулся и 49-летний Шон Пиннер — тот самый британский наемник, которого судили вместе с Аслином. С момента его освобождения прошло менее 10 недель. Сообщалось, что Пиннер обещал своей матери и взрослому сыну не возвращаться на передовую, но в то же время он хочет помогать своей жене-украинке, работающей в благотворительной организации.

Позже Шон опубликовал ролик, в котором видно, что он вновь принимает участие в боях на стороне украинской армии.

По словам Алексея Журавлева, «и саму Великобританию непременно ожидает кара и за тех наемников, что шлет на фронт, и за оружие, что поставляет Украине».

«Сейчас не могу сказать какая — секрет, но страна, которая так активно и самозабвенно участвует в массовых убийствах наших военных и мирных жителей, непременно будет за это наказана», — заключил парламентарий.

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