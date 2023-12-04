Стало известно об неэффективности украинских снайперов в СВО Снайпер с позывным Урал — для NEWS.ru: нет серьезной работы от украинских коллег

Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Снайпер из 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады Сухопутных войск РФ с позывным Урал заявил NEWS.ru, что не видел серьезной работы со стороны украинских снайперов. При этом он не исключил, что среди них есть профессионалы.

Если оценивать по информационному полю, по пропаганде противника, то на той стороне — обалдеть можно от тех, кто в них работает. Но в реальности, на участке, где я служу, серьезной снайперской работы с их стороны я не видел. Возможно, где-то есть у них суперпрофессионалы. А может, просто условия не позволяют ни нам, ни им работать с максимальным эффектом, — заявил снайпер с позывным Урал.

Он добавил, что вероятно, с украинской стороны также есть профессионалы, которых не афишируют. Снайпер отметил, что в российской армии тоже предпочитают молчать о людях, которые показывают «большие результаты». При этом, отвечая на вопрос об актуальности дальней стрельбы, снайпер заявил, что стреляет на ту дальность, которую позволяет обстановка.

Можем стрелять и по более близким целям, например, на 500–600 метров.

Очень многое зависит от боеприпаса, от самой винтовки, от умений стрелка. Большое влияние оказывают внешние условия — погода, условия местности. Иной раз при вполне рабочей дальности в 1500 метров надо задуматься, стоит стрелять или нет, — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщили о ликвидации в зоне спецоперации на Украине снайпера-националиста Сергея Павличенко. По данным канала, военнослужащий в 2012 году состоял в группировке ультрас киевского ФК «Динамо». За убийство судьи Сергея Зубкова в 2011 году он получил 13 лет тюрьмы. После госпереворота на Украине в 2014-м Павличенко освободили из заключения по решению Верховной рады.