Приговоренные к смертной казни в ДНР наемники находятся в Саудовской Аравии

Фото: dan-news.info

Наемники из Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные к смертной казни в ДНР, оказались в числе освобожденных. Они находятся в Саудовской Аравии, видео с ними опубликовало государственное Саудовское информагентство.

Ранее сообщалось, что Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана освободила десять военнопленных. При этом деталей освобождения не приводилось. На видео же все десять иностранцев выходят из самолета и жмут руки чиновникам Саудовской Аравии.

В начале июня Пиннера, Аслина и Брагима, воевавших на стороне Украины, суд в ДНР приговорил к смертной казни. Их освобождение власти ДНР и России не комментировали.

Ранее стало известно, что были освобождены десять военнопленных — граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Самолет с ними прибыл в Саудовскую Аравию. Саудовские власти приняли и перевезли освобожденных из России в королевство и в данным момент занимаются процедурами по отправке их на родину.